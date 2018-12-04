شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر النفط اختباراً لمستوى 52.60 وحافظ على استقراره فوقه، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً خلال الجلسات القادمة، مدعوماً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 57.46 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

يجب الانتباه إلى أن كسر مستويات 52.60 ثم 51.46 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 52.60 والمقاومة 55.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد