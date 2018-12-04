شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجمع العزم الإيجابي – تحليل - 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الفضة للتذبذب قرب المتوسط المتحرك 50، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك، مع ملاحظة أن المؤشر يتخلص من عزمه السلبي بشكل ملحوظ ليقترب من مناطق التشبع في البيع، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يدعم فرص استئناف الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق مستوى 13.93، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 14.73.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.30 والمقاومة 14.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد