شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يصل إلى الهدف – تحليل - 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية اليوم ليصل إلى مشارف الهدف المنتظر عند 1238.30، ويحصل السعر على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، مما يشجعنا على ترجيح اختراق المستوى المذكور وامتداد الموجة الصاعدة لتستهدف مستوى 1262.51 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سيبقى الميل الصاعد مسيطراً خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 1228.00 قد يجبر السعر على اختبار مناطق 1208.40 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1225.00 والمقاومة 1250.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد