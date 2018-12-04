- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يصل إلى الهدف – تحليل - 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية اليوم ليصل إلى مشارف الهدف المنتظر عند 1238.30، ويحصل السعر على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، مما يشجعنا على ترجيح اختراق المستوى المذكور وامتداد الموجة الصاعدة لتستهدف مستوى 1262.51 كمحطة رئيسية تالية.
وبالتالي، سيبقى الميل الصاعد مسيطراً خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن كسر 1228.00 قد يجبر السعر على اختبار مناطق 1208.40 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1225.00 والمقاومة 1250.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يصل إلى الهدف – تحليل - 04-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .