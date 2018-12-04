شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات يمحو جميع خسائره – تحليل صباحي – 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (NIND) على عدم تغيير في آخر جلساته ، وذلك بعد انخفاضه خلال تلك الجلسة ليسجل ادنى سعر له عند 160.00 ، ليرتد منه ارتفاعاً ويمحو جميع خسائره ، في ظل تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 158.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 166.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 158.00 ومستوى المقاومة 163.00 .