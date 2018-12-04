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شكرا لقرائتكم خبر عن سفن يكسر دعمه الحالي – تحليل صباحي – 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (SHIP) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليكسر السهم مستوى الدعم 420.00 ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، بعد كسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -3.58% بما يعادل -15.00 نقطة ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 420.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 360.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 380.00 ومستوى المقاومة 430.00 .
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