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شكرا لقرائتكم خبر عن جياد ينخفض بمنطقته السلبية – تحليل صباحي – 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم شركة جياد القابضة (JIYAD) على انخفاض في آخر جلساته ، وذلك في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 85.70 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة بالمدى المتوسط (من 41.40 إلى 130.00) ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.15% بما يعادل -0.90 نقطة ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 75.25 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية استعداداً لكسره ، طيلة ثبات المقاومة 85.70 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 75.25 ومستوى المقاومة 85.70 .
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