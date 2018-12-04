شكرا لقرائتكم خبر عن بوبيان بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم شركة بوبيان للبتروكيماويات (BPCC) على ارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم 1005.00 ، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.50% بما يعادل 5.00 نقطة ، وذلك أمام استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط ثبات مستوى الدعم 1005.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 1089.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 990.00 ومستوى المقاومة 1050.00 .