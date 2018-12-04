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شكرا لقرائتكم خبر عن كويتية يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الشركة الكويتية للاستثمار (KINV) الارتفاع في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.76% بما يعادل 1.00 نقطة ، وذلك في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 128.50 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 154.00 إلى 103.00) ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى الدعم 128.50 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 134.52 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 128.50 ومستوى المقاومة 134.52 .
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