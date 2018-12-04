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شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعر وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة مشاعر القابضة (MASHAER) من جديد بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 40.00 ، طيلة ثبات المقاومة 45.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 40.00 ومستوى المقاومة 47.80 .
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