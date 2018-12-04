شكرا لقرائتكم خبر عن أبيار يحاول تعويض بعض خسائره – تحليل صباحي – 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، يأتي ارتفاع سهم شركة أبيار للتطوير العقاري (Abyaar) في آخر جلساته ، ليحاول تعويض بعض خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.61% بما يعادل 0.10 نقطة ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 15.80 استعداداً لكسره ، طيلة ثبات المقاومة 17.30 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.80 ومستوى المقاومة 17.30 .