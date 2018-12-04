شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة يتعرض للضغط السلبي – تحليل صباحي – 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم بنك وربة (WARBABANK) انخفاضاً بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليتخطى السهم في آخر جلساته دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، بالتزامن مع كسره لمستوى الدعم 213.15 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى القصير (من 180.71 إلى 245.58) ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.86% بما يعادل -4.00 نقطة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 213.15 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 205.49 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 205.49 ومستوى المقاومة 215.00 .