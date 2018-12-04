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شكرا لقرائتكم خبر عن زين يخترق سقف قناة سعريه تصحيحية هابطة – تحليل صباحي – 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة الاتصالات المتنقلة (ZAIN ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر خروجه من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير ، وذلك وسط الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.22% بما يعادل 1.00 نقطة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 467.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 481.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 459.00 ومستوى المقاومة 477.00 .
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