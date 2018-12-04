شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يواصل ارتفاعه بمنطقة سلبية – تحليل صباحي - 04-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم دار الأركان (4300) ارتفاعه بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 9.38 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 5.74 إلى 15.26) ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.45% بما يعادل 0.04 ريال ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .

ولهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 7.78 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها ، طيلة استقراره أدنى مستوى 9.38 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.78 ومستوى المقاومة 9.38 .