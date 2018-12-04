شكرا لقرائتكم خبر عن هيرمس: تخرّج 3 شركات ريادة أعمال من برنامج FinTech وانضمام 4 جدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخرجت 3 شركات من الدورة الأولى لبرنامج FinTech، الذى تديره وزارة الاستثمار مع المجموعة المالية هيرمس، وتستعد للإطلاق تجارياً، وانضمت 4 شركات جديدة للدورة الثانية، كما تم رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح لرواد الأعمال بالدورة الجديدة إلى 2 مليون جنيه.

وأطلقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى شركة فلك لتشجيع المشروعات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال فى مصر، وأطلق من خلال فلك برنامج FinTech بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرمس القابضة، والذى يركز على خدمات التكنولوجيا المالية وحلولها، وبرنامج التأثير الاجتماعى بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والذى يركز على الشركات ذات الرسائل التى تدعم أهداف التنمية الاجتماعية ويمكن تطبيقها تجاريًا.

ويبلغ رأس مال صندوق برنامج FinTech مبلغ 25 مليون جنيه موزعة مناصفة بين وزارة الاستثمار ممثلة فى شركة فكرتك شركتك، والمجموعة المالية هيرمس، وهو جهة اعتبارية منفصلة عن المجموعة المالية.

وفى هذا الإطار قال وليد حسونة الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية فاينانس، ذراع التمويل غير المصرفى للمجموعة المالية هيرمس، إن هناك 3 شركات تخرجت من الدورة الأولى لبرنامج FinTech وأصبحت جاهزة للإطلاق التجارى وهى؛ أولا "باى ناس"، وهى شركة متخصصة فى تقديم خدمات إدارية ومالية للشركات الصغيرة، مثل خدمات توفير قروض وكروت ائتمان للموظفين، وأنظمة موارد بشرية وأنظمة صحية، وتم إطلاق الشركة فى مصر و6 أسواق أخرى، مضيفا أن البرنامج ضخ استثمارات بالشركة بقيمة 500 ألف جنيه مقابل 8% حصة بالشركة.

وثانيا شركة نقود وهى متخصصة فى إطلاق موقع إلكترونى بمثابة منصة تجمع كافة الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، وتقوم بعمل مقارنة للعميل بين تلك الخدمات، مثلا لو هناك عميل يريد شراء سيارة يتم توفير معلومات عن البنوك أو الشركات التى تقدم قروض لتمويل شرائها وشروط كل قرض، وأفضل وأسرع تمويل، وثالثا شركة أكس باى وهى متخصصة فى الدفع غير النقدى داخل بعض المجتمعات مثل النوادى والمدارس والجامعات مثلا تصدر ما يعادل كارت أو تطبيق يدفع به داخل المدرسة كمثال لدفع المصروفات أو شراء الكتب أو اشتراكات الأنشطة.

وكشف حسونة، عن دخول 4 شركات جديدة الدورة الثانية من البرنامج من بين 120 شركة تقدمت، والتى بدأت الشهر الجارى، وهى شركات متخصصة فى التأمين والمدفوعات الإلكترونية وجمعيات والأخيرة فى نقل البيانات وتعمل مع شركات أوبر وكريم، مضيفا نخصص 2 مليون جنيه للشركات الأربعة على أن يتم إطلاقها تجارياً خلال 6 شهور بعد تأهيلها تجارياً من خلال توفير مكاتب واتصال بالإنترنت وعلاقات مع الجهات الخارجية، وتدريب على التمويل والإدارة.

وأعلن حسونة، عن رفع الحد الأقصى للتمويل الممنوح لرواد الأعمال بالدورة الجديدة إلى 2 مليون جنيه بدلا من نصف مليون جنيه حالياً.