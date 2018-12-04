شكرا لقرائتكم خبر عن "رينيسانس كابيتال" يدير طرح شركة بالبورصة خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو هلال الرئيس التنفيذى لـبنك رينيسانس كابيتال بشمال أفريقيا، أن البنك قرر فتح مكتب له فى مصر، لأن يرى أن السوق المصرى واعد، بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة المصرية مما ساعد بنسبة كبيرة على تذليل العقبات التى كانت تواجه المناخ الاستثمارى والمستثمرين الأجانب بالإضافة إلى وجود فرص استثمارية لا بأس بها، وهو ما ساهم فى دعم قرار البنك ببدء نشاطه فى مصر بشكل فعلى.

وأشار هلال، لـ"الخليج 365"، إلى أن البنك ليس وافدا جديدا على السوق المصرى، إذ نفذت أول صفقة له فى مصر عام 2016 عبر صفقة بيع حصة فى بنك "كريدى أجريكول مصر" بقيمة إجمالية 250 مليون جنيه، إلا أنه تم فتح المكتب العام الجارى.

وكشف هلال، عن خطة البنك فى مصر خلال الفترة المقبلة، قائلا أن البنك يركز العام المقبل على الفوز بإدارة طروحات القطاعين العام والخاص، مضيفا نسعى خلال الفترة المقبلة أن نلعب دور فى إدارة تلك الطروحات.

وأضاف هلال، أن البنك يعمل حاليا على 3-4 صفقات ما بين عمليات على أسهم "استحواذات أو اندماجات" أو أدوات دين وهناك عملية لإدارة طرح شركة جديدة بالبورصة، رافضاً الإفصاح عن أسماء تلك الشركات أو قيمة الصفقات.

وتابع نأمل أن يتم تنفيذ الطرح خلال العام المقبل، ولكن الأمر مرتبط بأداء السوق ليس محلياً فقط ولكن إقليميا وعالمياً.

ورداً على تقدم البنك لإدارة أحد طروحات الشركات الحكومية، قال هلال، لم نتقدم للمناقصات السابقة لإدارة الطروحات الحكومية، ولكن نعتزم التقدم للطروحات الحكومية المقبلة، مضيفا :"حاليا هناك تجميد للبرنامج، ومع عودة استئنافه نطمح أن نساهم وأن نشارك فى البرنامج".

ورداً على مدى اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرى، أوضح هلال، أن المستثمرين الأجانب مهتمين بالسوق المصرى، ولكن ينقصه حجم الكيانات المدرجة وحجم السيولية اليومية، مضيفا أن حجم السيولة ليس بالحجم الكافى الذى يدفع صناديق الاستثمار الأجنبية الكبرى إلى ضخ استثمارات فى السوق المحلى، غير أنه أبدى تفاؤله مع وجود أكثر من طرح سواء قطاع عام أو خاص يعتزم الدخول خلال العامين المقبلين، سيوفر السلعة التى يبحث عنها المستثمر الأجنبى.

وعن رأيه فى تأجيل برنامج الطروحات الحكومية، قال هلال، أن طرح شركة جديدة بالبورصة مرتبط بأداء ومناخ السوق خلال فترة الطرح، ولو المناخ غير مساعد فالقرار الصحيح التأجيل لحين تحسن المناخ، وهذه الحالة تنطبق على طروحات القطاع العام أو الخاص، مضيفا وخلال الشهر الماضى تحسن أداء البورصة نسبياً مقارنة بالأشهر الأخيرة الماضية.

وعن عزم رينيسانس كابيتال إضافة أنشطة جديدة، قال هلال، أن البنك لديه رخصة تتيح له ممارسة نشاط ترويج وتغطية الاكتتاب وهو النشاط الذى تركز عليه فى الوقت الحالى، وليس هناك رغبة فى إضافة أنشطة جديدة فى الوقت الحالى.