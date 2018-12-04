شكرا لقرائتكم خبر عن 53.8 % زيادة فى مبيعات السيارات خلال أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التقرير الشهرى لمجلس معلومات سوق السيارات " أميك"، عن زيادة مبيعات السوق خلال أكتوبر الماضى بواقع 53.8% بالمقارنة مع مبيعات السوق خلال أكتوبر 2017. وكشف التقرير عن زيادة فى المبيعات السيارات المجمعة محليًا، خلال العشرة أشهر الماضية بواقع 18.5% بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضى، بينما زادت مبيعات السيارات المستوردة خلال فترة المقارنة نفسها بواقع 62.3%.

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