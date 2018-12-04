شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذرة للأعلى لها في ستة أشهر مع استأنف ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في ثلاثة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذرة بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد الأعلى لها منذ السادس حزيران/يونيو الماضي وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأعلى له منذ 13 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومصدر للذرة عالمياً.

في تمام الساعة 09:58 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذرة تسليم 15 آذار/مارس المقبل 1.13% إلى 3.8200$ للبوشل موضحة الأعلى لها في أسبوعين مقارنة بالافتتاحية عند 3.7725$ للبوشل، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.32% إلى مستويات 96.97 موضحاً استأنف ارتداده من الأعلى له في ثلاثة أسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 97.13.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة الأمريكية والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى 55.3 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتوقعات عند 55.4 ومقابل 55.7 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي أوضحت اتساعاً إلى 59.3 مقابل 57.7 في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات عند 57.5، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى 60.7 مقابل 71.6، أسوء من التوقعات عند 70.1، وبالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الإنفاق غلى البناء استقرار التراجع عند 0.1% خلال الشهر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.4%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا يوم أمس الأحد أصدر البيت الأبيض بياناً جاء مفاده بأن "الرئيس ترامب اتفق على أنه في الأول من كانون الثاني/يناير 2019 ستترك التعريفات على المنتجات الصينية التي تقدر بقمة 200$ مليار بمعدل 10 في المائة ولن يتم رفعها إلى 25 في المائة في ذلك التاريخ" وأنه خلال التسعين يوم التاليين لذلك التاريخ سيواصل المسئولين الأمريكيين والصينيين التفاوض حول العديد من القضايا محل النزاع التجاري القائم.

وبالأخص نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية بالإضافة إلى الزراعة، الأمر الذي قد أثقل بدوره على أداء الدولار الأمريكي الذي اعتمده المستثمرين مؤخراً كملاذ أمن، وعزز بدوره أداء أسعار العقود الآجلة للحبوب في أعقاب توصل أكبر اقتصاديين في العالم لهدنة تجارية قد تحد من توجه الصين لشراء الحبوب من البلدان الأخرى في أعقاب فرضها لرسوم جمركية على الحبوب الأمريكية رداً على فرض الولايات المتحدة رسوم على منتجاتها.