شكرا لقرائتكم خبر عن فينيسار تكشف عن نتائج أعمال الربع الثاني من العام المالي 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة فينيسار اليوم الاثنين عن نتائج أعمال الربع الثاني من العام المالي 2019 والمنقضي في 28 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي والتي أظهرت انخفاض العائدات إلى ما قيمته 325.4$ مليون مقابل 332.2$ مليون خلال الثلاثة أشهر المنقضية في 29 من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي 2017.

في تمام الساعة 09:57 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسهم شركة فينيسار في بورصة ناسداك بنسبة 0.39% أي بنحو 0.09 نقطة إلى مستويات 23.44$ للسهم الواحد.

هذا وقد أوضحت نتائج أعمال شركة فينيسار للربع الثاني من العام المالي 2019 تكبدها لصافي الخسائر بما قيمته 5,275$ ألف أي 0.04$ للسهم الواحد مقابل تحقيقها لصافي دخل بما قيمته 5,857$ مليون أي 0.05$ للسهم الواحد خلال الثلاثة أشهر المنقضية في 29 من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي 2017.