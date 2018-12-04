شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يرعى حفل استقبال رجال الأعمال اليوم والان نبدء بالتفاصيل

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية تقيم غرفة الشرقية مساء اليوم «حفل الاستقبال السنوي» للغرفة بقاعة الاحتفالات الكبرى بفندق شيراتون الدمام.

» مناسبة مهمة

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي: إن الحفل الذي دأبت الغرفة على إقامته سنويا يعد مناسبة مهمة، تلتقي فيه الغرفة ممثلة بمجلس إدارتها وجهازها التنفيذي مع مشتركيها من قطاع الأعمال وكل ممثلي الجهات الحكومية في المنطقة الشرقية، فضلا عن مجموعة من المسؤولين والشخصيات العامة، وجميعهم يلتقون تحت مظلّة واحدة ورعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

ولفت الخالدي إلى أن الحفل سيشهد تكريم عدد من رجال الأعمال الذين خدموا الغرفة، وساهموا في أنشطتها، وكانوا رفقاء لنجاحاتها، وتحمّلوا المسؤولية المجتمعية من خلال العمل ضمن أروقتها، وهم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للدورة الماضية، وربما كان هذا الأمر من اللفتات التي لا تتخلى عنها الغرفة، ولم تتوقف عن القيام بها، فقد دأبت على تقديم الشكر لمَنْ عمل وأنجز.

» سجل الإنجازات

وأعرب الخالدي عن خالص شكره وتقديره لكل من ساهم في نجاحات الغرفة وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على رعايتهما ودعمهما المتواصل لأنشطة الغرفة، وكل من شارك في أنشطتها، بمن فيهم أعضاء مجلس الإدارة الحاليون والسابقون، والشكر موصول لكل الجهات الحكومية والخاصة التي تعاونت معها، وشاركتها نجاحاتها.

واختتم الخالدي تصريحه بالتأكيد على أن حفل الاستقبال السنوي مناسبة سانحة لكي نعيش معا في إضاءات سجل الإنجازات التي حققتها الغرفة خلال المراحل الماضية من تاريخها، وما تستشرفه من طموحات وتطلعات ومبادرات مقبلة لغد أفضل.