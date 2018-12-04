شكرا لقرائتكم خبر عن 10.7 مليار مبيعات نقاط البيع في الدمام والان نبدء بالتفاصيل

بلغت مبيعات نقاط البيع في الدمام منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر 2018 أكثر من 10.7 مليار ريال بأكثر من 46.1 مليون عملية، أما على الصعيد الشهري، فقد بلغت مبيعات الدمام في نقاط البيع خلال أكتوبر للعام الحالي 1.1 مليار ريال بأكثر من 5.3 مليون عملية بارتفاع 10 % عن الشهر نفسه للعام الماضي والذي بلغت المبيعات فيه قرابة المليار ريال، وبلغت مبيعات نقاط البيع على مستوى المملكة خلال الـ 10 أشهر أكثر من 189.9 مليار ريال من خلال 826.1 مليون عملية.

وكشفت الإحصائيات المالية الحديثة خلال أغسطس عن حفاظ مبيعات نقاط البيع في الدمام على المرتبة الثالثة من حيث إجمالي المبيعات باستحواذ 5.7 %، وتصدرت العاصمة الرياض قائمة أعلى المدن في عمليات البيع عبر نقاط البيع، والتي تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف، حيث بلغ عدد العمليات قرابة الـ 33 مليون عملية بإجمالي مبيعات 6.7 مليار ريال باستحواذ بلغت نسبته 34.8 % من إجمالي مبيعات نقاط البيع في المملكة، وجاءت مدينة جدة في المرتبة الثانية باستحواذ 16.1% بمبيعات وصلت 3.1 مليار ريال وبعدد أكثر من 12.5 مليون عملية.

وعلى مستوى شهر أكتوبر للعام الحالي أظهرت الإحصائيات الحديثة الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي ساما، والتي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منها، عن استحواذ 3 قطاعات على 52.6 % من نسبة مبيعات نقاط البيع، حيث تصدر قطاع الخدمات والسلع مبيعات نقاط البيع بقيمة 5.2 مليار مستحوذا على 27 % من حجم المبيعات، ثم جاء قطاع المشروبات والأغذية باستحواذ 13.5 % وبقيمة 2.3 مليار ريال، ثم قطاع المطاعم والفنادق بنسبة استحواذ 11.9 % وبقيمة مبيعات وصلت إلى 2.3 مليار ريال.

من جانب آخر، سجلت إحصاءات أجهزة الصراف الآلي ارتفاع إجمالي السحوبات النقدية بنسبة 1.4% خلال أكتوبر، حيث بلغ إجمالي السحوبات النقدية من المصارف ومدى أكثر من 62 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والذي بلغت السحوبات النقدية فيه 61.1 مليار ريال، بعدد عمليات بلغ 182.3 مليون عملية، من خلال أكثر من 18.6 ألف جهاز، و 28.7 مليون بطاقة صراف مصدرة.