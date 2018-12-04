شكرا لقرائتكم خبر عن 203 ملايين ريال حصيلة أول مزاد عقاري لبيع ممتلكات الصانع والان نبدء بالتفاصيل

بلغت حصيلة أول مزاد عقاري لبيع ممتلكات رجل الأعمال معن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات والبالغ عددها عشرة عقارات موزعة بين قطع سكنية وتجارية ومبان، أكثر من 203.6 مليون ريال.

وقال عبدالعزيز الرشيد رئيس تكتل إتقان، إن حصيلة أول مزاد عقاري لممتلكات رجل الأعمال معن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات الذي أقيم أمس الأول في الخبر لبيع عشرة عقارات مميزة، بحضور عدد من المستثمرين السعوديين والخليجيين تجاوزت 203.6 مليون ريال.

وأضح الرشيد أن التكتل استلم خلال مزاد أمس 114 شيكا من المستثمرين من الصناديق الاستثمارية والعقاريين والمطورين وغيرهم، كما أن إجراءات المزاد سارت بصورة ممتازة ومنظمة حيث شهد المزاد تنافسا كبيرا بين الحضور والمشاركين، مشيرا إلى ان المزاد العقاري المقبل سينظم في يناير المقبل في الخبر لبيع 12 عقارا إن شاء الله.

وقال الرشيد: إن هذا المزاد يعتبر الثالث من مزادات المنفذ ضدهما معن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية.