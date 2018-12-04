شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض العملة الرقمية الربيل بأكثر من الخمسة بالمائة في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العملة الرقمية الربيل بما يفوق الخميس بالمائة أو بنحو 0.02$ للجلسة الثانية على التوالي اليوم الاثنين مستكملة مسيرات الخسائر للأسبوع والشهر الثالثة على التوالي في ظلال موجة البيوع الموسعة التي تلحق بالأصول الرقمية خلال الآونة الأخيرة.

وفي تمام الساعة 09:45 بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الرقمية ربيل 5.38% إلى مستويات 0.35191$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.37191$ بعد أن حققت أدنى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 0.34631$، بينما حققت الأعلى لها عند 0.37252$، وتبلغ بذلك القيمة السوقية للربيل العملة الرقمية الثانية عالمياً من حيث القيمة السوقية بعد البتكوين نحو 14.13$ مليار.

هذا وقد تكبدت الربيل الأسبوع الماضي ثاني خسائر شهرية لها على التوالي كما تكبدت الشهر الماضي ثاني خسائر شهرية لها على التوالي موضحة خسائرها الشهرية التاسعة في أحدى عشرة شهراً في أعقاب تحقيقها في مطلع العام الجاري للأعلى لها على الإطلاق وقبل دخولها هو الأصول الرقمية الأخرى في موجة بيوع موسعة خلال تداولات هذا العام مع تنامي قلق المستثمرين من مكافحة الحكومات العالمية للعملات الرقمية.

ويذكر أن المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اقترحت في وقت سابق من الشهر الجاري على المصارف المركزية العالمية دراسة إمكانية إصدار عملاقة رقمية خاصة بهم، موضحة أن تلك العملات الرقمية التي سوف يتم إصدارها من قبل المصارف المركزية سوف تكون أكثر ثقة وسوف يمكن أن تصل إلى جميع القطاعات بعكس العملات الرقمية الحالية مثل البيتكوين والإيثريوم.

وأفادت لاجارد آنذاك أن المدفوعات باستخدام العملات الرقمية سوف تكون فورية وآمنة ورخيصة وربما تكون شبه مجهولة، إلا أن المصارف المركزية سوف تحتفظ بقاعدة مؤكدة عن المدفوعات، مضيفة أن المصارف المركزية في كل من كندا والصين بالإضافة إلى السويد وأروجواي جميعها تدرس بجدية مقترحات لطرح العملات الرقمية.

ونود الإشارة لكون المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي لاجارد قد طالبت مسبقاً من الحكومات والمصارف المركزية العالمية التعاون والتنسيق المشترك لمكافحة استخدام العملات الرقمية في تعاملات غير مشروعة مثل تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

ويذكر أن العملة الرقمية الربيل تم طرحها للتداول في السابع من آذار/مارس من عام 2015 عند 0.015$ وقد فقدت نحو ثلثي قيمتها مع مستهل عام 2016 إلى 0.0059$، ثم حققت نحو 5% خلال ذلك العام إلى 0.0063$ مع مطلع عام 2017 الذي اختتمته عند 1.748$ موضحه ارتفاعاً بنحو 28,000%، وذلك قبل أن تحقق في الرابع من كانون الثاني/يناير الأعلى لها على الإطلاق عند 3.30$.

وتلي ذلك دخول الربيل في عمليات بيوع موسعة لحقت بها وبالأصول الرقمية بشكل عام، والتي أدت لفقدها إلى نحو 90% من قيمتها السوقية، مع تحقيقها للأدنى لها منذ 12 من كانون الأول/ديسمبر عند 0.24653$ في 14 من آب/أغسطس، وذلك قبل أن تشهد الربيل خلال تداولات 21 من أيلول/سبتمبر ارتفاعات بقرابة الثمانية بالمائة لأول مرة هذا العام، وترتد لما قبل هذه الارتفاعات الموسعة إلى 0.329$ في 25 من تشرين الثاني/نوفمبر.