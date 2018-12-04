«العملات الافتراضية» لا تمتلك قيمة جوهرية أو قانونية

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قال فيصل علي المنصوري مدير إدارة الاقتصاد الكلي والسياسات المالية في وزارة المالية في العدد الثاني والثلاثين للنشرة الإلكترونية التي أصدرتها وزارة المالية مؤخراً أن الحديث عن العملات الافتراضية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي كثر مؤخرا، وتفاوتت الآراء حولها بين مؤيد ومعارض، وخاصة في ظل ضعف الجوانب الأمنية والتشريعية والقانونية المحيطة بها. وقد بدأ مفهوم العملات الافتراضية بالظهور في عام 2008، بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية، حيث تم إصدار أول عملة افتراضية وهي «بيتكوين» ليليها بعد عدة سنوات إصدار عملات افتراضية أخرى.

ولا تمتلك العملات الافتراضية أية قيمة جوهرية، نظراً لعدم ارتباطها بأية سلعة أساسية أو عملة سيادية، وتنشأ قيمة هذه العملات من خلال قدرتها على الانتقال من مكان إلى آخر ضمن النظام البيئي الإلكتروني الخاص بها، ومن دون أي تدخل لأي وسيط كان، وذلك بالاعتماد على الثقة بين الأطراف المتعاقدة، علما أنه لا توجد بعد أية طريقة قانونية لإجبار أي شخص على قبولها كوسيلة للدفع.

وعن العملات والأصول الرقمية، أشار تقرير صندوق النقد الدولي حول الاستقرار المالي، والصادر في أبريل 2018، إلى أن هذه الأصول توفر ميزات تعزز من كفاءة الأسواق، ولكنها أيضاً قد تشكل مخاطر مالية فيما لو تم التعامل معها من دون أية ضوابط قانونية وتشريعية صحيحة. وشدد التقرير على ضرورة وضع القوانين والتشريعات التي تحمي الاقتصادات الوطنية والمستثمرين.

ويختلف التوجه نحو العملات الرقمية من دولة إلى أخرى، حيث لا توجد قوانين أو لوائح موحدة بين الدول حول التداول بهذه العملات، فبينما تصدر الحكومات والبنوك التقليدية نقوداً مطبوعة، تصدر العملات الافتراضية من خلال عملية إلكترونية معقدة تسمى «التعدين». وتراقب التعاملات في هذا النوع من الأصول عبر شبكات كمبيوتر منتشرة في جميع أنحاء العالم، تعمل اعتمادا على تقنية تُسمى «سلسلة الكتل - البلوك تشين» التي ساهمت في تعزيز التعاملات بالعملات الافتراضية.

وتتمثل المخاطر الرئيسية للعملات الافتراضية في غياب و/‏‏‏أو ضعف القوانين المنظمة لها، وعدم خضوعها لرقابة البنوك المركزية العالمية، وعدم القدرة على تحديد مصدرها، مع احتمالية تحقيق خسائر نتيجة للتذبذبات السعرية، وعدم وجود أساس لها في السياسات النقدية المتعارف عليها دولياً.

ويبقى السؤال حسب فيصل المنصوري «هل ستكون هذه العملات الافتراضية منافساً حقيقاً وقوياً للعملات السيادية في المستقبل ولاعباً حاضراً في أسواق المال؟» وخاصة أن تكنولوجيا الخدمات المالية قد بدأت بإدارة التعاملات المالية، لتفرض آفاقاً جديدة من الإفصاح والشفافية والحوكمة، وتوفر بنية متقدمة وآمنة للتعاملات المالية. وعلى الرغم من أن تكنولوجيا الخدمات المالية ستقوم بدور محوري في تطوير البنية التحتية للأسواق، إلا أن الأطراف المعنية يجب أن تتعاون لتطوير هذه البنية لحماية الأصول الرقمية من عمليات الاحتيال الرقمي والخروقات الأمنية.