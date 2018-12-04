شكرا لقرائتكم خبر عن «مايكروسوفت» بين الهيمنة الجديدة والاحتكارات القديمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

ريتشارد ووترز*

كانت آخر مرة صعدت فيها شركة «مايكروسوفت» لمرتبة الشركة الأعلى قيمة في العالم، في نهاية عام 1998، وكان عمر شركة «جوجل» يومها أقل من شهر.

وقبل أسبوع تمكنت الشركة التي هيمنت على عصر الحواسيب الشخصية، من استعادة هذا اللقب، وإن كان لبضع لحظات قبيل إغلاق التداولات في سوق الأسهم.

وقد تغيرت شركة «مايكروسوفت» كثيراً عن الأيام التي كانت حكومة الولايات المتحدة تهدد بتفكيكها بسبب احتكارها برامج الكمبيوتر، ولم يعد ينظر إليها على أنها «بلطجي» عالم التكنولوجيا، لكن مع استعادة سطوتها مرة أخرى، يحذر المراقبون من تعرضها لموجة جديدة من الضغوط والقيود التنظيمية قد تكون حتمية.

وكانت شركة «أبل» في صدارة القائمة منذ سبع سنوات ولكنها تعثرت في الأسابيع الأخيرة وسط مخاوف من أن سوق الهواتف الذكية قد استنفدت نموها، وهذا منح شركة «مايكروسوفت» فرصة القفز للمقدمة مجدداً حيث بلغت قيمتها السوقية 821.5 مليار دولار مقابل 821.3 مليار دولار لشركة «أبل»، قبل أن ترتفع صانعة أجهزة «أي فون» مرة أخرى في نهاية التداولات وتتقدم خمسة مليارات دولار مرة أخرى.

وبالنظر إلى تقلبات مزاج سوق الأسهم الأخيرة، يبدو من المحتمل حدوث تغيير طويل الأمد في ترتيب القائمة وموقع القمة، فقد تراجعت القيمة السوقية لشركة «أبل» بنسبة 25% من الذروة التي بلغتها في بداية أكتوبر/ تشرين الأول، أو ما يعادل 270 مليار دولار.

بالمقابل أحرزت مايكروسوفت تقدماً جديداً وأكثر رسوخاً حيث سجلت معدلات نمو العام الماضي الأقوى منذ عشر سنوات، وصمدت أسهمها في خضم التراجع التكنولوجي الأخير حيث تراجعت بنسبة 9٪ فقط عن أعلى مستوى بلغته. واستغرقت عملية التفوق على شركة «أبل» خمسة أعوام، تضاعف سعر سهم مايكروسوفت خلالها ثلاث مرات تقريباً. وبالمقارنة مع الذروة التي بلغتها في طفرة التكنولوجيا قبل نحو عقدين من الزمان، يبدو أن الارتفاع أقل إثارة حيث تمكنت أسهمها من تحقيق نمو مركب يبلغ حوالي 3% سنوياً منذ ذلك الحين. وكما هي الحال في عالم التكنولوجيا، يدل انتقال الاستثمارات على تحولات أكثر عمقاً، وقد استغرق الهاتف الذكي فترة طويلة كي يضعف هيمنة مايكروسوفت على السوق عبر أجهزة الكمبيوتر، والآن صارت سوق الهواتف الذكية ناضجة، ويتحول تركيز النمو مرة أخرى نحو الحوسبة السحابية.

وتفيد تقديرات بنك «مورجان ستينلي» بأنه بعد أربعة فصول من الانكماش، من المرجح أن تنخفض مبيعات الهواتف الذكية هذا العام بنحو 3% مقارنة بمبيعات عام 2017، وفي الوقت نفسه، انخفض سوق أجهزة الكمبيوتر بشكل كبير بعد أن بلغ ذروته في عام 2011 ولكنه استقر في الوقت الراهن.

وبالمقابل لا تزال عمليات الحوسبة السحابية، التي توفر خدمات الحوسبة المركزية للعملاء من الشركات والحكومات في مراحل انطلاقتها الأولى، وسوف تبلغ هذه السنة 9% فقط من القيمة الكلية لهذا السوق التي قد تصل إلى 650 مليار دولار، وفقاً لجولدمان ساكس.

كان ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة «مايكروسوفت» منذ أوائل عام 2014، المستفيد الأول من عملية تحول في القطاع بدأت قبل توليه مقاليد الأمور في الشركة، وقد عزز هذا التوجه حتى تحولت خدمات الحوسبة السحابية الناشئة إلى المحرك الرئيسي للنمو في الشركة.

كما عزز ناديلا تسارع نموذج العمل الجديد في شركة «مايكروسوفت» بوتيرة أسرع من نمو نموذج الأعمال القديم الذي ركز على برنامج ويندوز وبرمجياته، حيث كانت شركات العالم في جميع القطاعات الأخرى مصدر دعم لنظام تشغيل الكمبيوتر الشخصي الذي تحول إلى مصدر رئيسي لمعظم أرباحها، وشمل ذلك الإعلان في عام 2016 عن قيام مايكروسوفت بنشر نسخة من برنامج قاعدة البيانات الخاصة بها للعمل على نظام التشغيل «لينوكس»، وهو نظام تشغيل مفتوح المصدر كان قد وصفه الرئيس التنفيذي السابق ستيف بالمر بأنه «سرطان» في صناعة البرمجيات.

وعلى الرغم من تغيير أسلوب تعامل مايكروسوفت مع منافساتها خاصة جوجل، إلا أن أساليب تسويقها لم تتغير خاصة نظام «الحزم» الذي يلزم العملاء بشراء برمجيات جانبية إلى جانب برمجية رئيسية، وفي ظل تصاعد موجة تشديد القيود على شركات التقنية بعد فضائح فيسبوك، تواجه الشركة مع شركات حوسبة سحابية رائدة منها أمازون، حيث تسيطران معاً على نسبة 70% من خدمات الحوسبة السحابية في العالم، تنبه هيئات التنظيم إلى أهمية تفكيك هذا الاحتكار.

ورغم أن مايكروسوفت الجديدة لا تثير نفس مخاوف الهيمنة التي أثارتها مايكروسوفت القديمة، لكن توسع دائرة هيمنتها وزيادة ثروتها ربما تغيران كل شيء.