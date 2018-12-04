شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوا» تعفي التجارة والصناعة من رسوم التوصيلات الجديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

دبي: ”الخليج 365”

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أمس عن إعفاء المتعاملين في القطاعين التجاري والصناعي من رسوم التوصيلات الجديدة حتى 150 كيلووات، وذلك للعامين المقبلين.

وفي تعليقه على الخطوة التي من شأنها أن تعزز ازدهار اقتصاد دبي، قال سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نعمل من خلال مبادرات طموحة ومشاريع تنموية مستدامة على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وأهداف مئوية الإمارات 2071 التي تشكل خريطة طريق للعمل الحكومي طويل المدى وترسم الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالنا القادمة، ورفع مكانة الدولة لتكون أفضل دولة في العالم».

وأضاف: «تقدم الهيئة تسهيلات تشمل توصيل الكهرباء حتى 150 كيلووات في خطوة واحدة فقط خلال سبعة أيام. وقد أسهمت جهودنا المشتركة في تحقيق الهيئة لإنجازات مهمة عالمياً، حيث تجلى ذلك في محافظة دولة الإمارات، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي وللعام الثاني على التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء، وبكافة مؤشرات المحور وبعلامات كاملة 100%، بحسب تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2019، والذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم».