شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة خليجية واسعة في «سيال الشرق الأوسط» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

من المقرر أن تشهد الدورة التاسعة من معرض «سيال الشرق الأوسط»، المتخصص في قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة، مشاركة أجنحة وطنية لكل من دولة الكويت، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، مما يعكس الاهتمام المتزايد من الشركات الخليجية لحضور فعاليات المعرض والاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها في مجال الصناعات الغذائية.

وستنطلق فعاليات معرض «سيال الشرق الأوسط 2018» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، بشراكة استراتيجية مع جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ومشاركة أكثر من ألف شركة عارضة في قطاعات الأغذية والمشروبات والمعدات، إضافة إلى استقطاب أكثر من 20 ألف زائر وخبير من أكثر من 50 دولة حول العالم.

وتحل دولة الكويت ضيف شرف على الدورة التاسعة لمعرض «سيال الشرق الأوسط»، حيث سيضم الجناح الكويتي 11 شركة وجهة متخصصة، من بينها الهيئة العامة للصناعة الكويت، وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، وشركة المشروبات العربية، وشركة البركة الدولية للمواد الغذائية، وحلويات الصيداوي وغيرها.

أما الجناح الوطني لمملكة البحرين التي تشارك للمرة الأولى في المعرض، فسيضم خمس شركات وجهات بحرينية، أبرزها المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في البحرين، ومزارع الغالية، وشركة مصنع الجسر، بالإضافة إلى مزارع الجزيرة وغيرها.

كما يشهد الجناح السعودي في «سيال الشرق الأوسط 2018» مشاركة واسعة من الشركات السعودية المتخصصة في تجارة التمور وفي مقدمتها شركة المدينة المنورة للتمور، وشركة أمل الخير للتمور القابضة، ومؤسسة واحة لينة للتمور، وتمور سيافا وغيرها.

إلى جانب الكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية، سيحتضن «سيال الشرق الأوسط 2018» أيضاً أجنحة وطنية لكل من البرازيل، والصين، وجمهورية التشيك، ومصر، واليونان، والأردن، وكوريا، ولاتفيا، وماليزيا، والمكسيك، والمغرب، والفلبين، وبولندا، وروسيا، وجنوب إفريقيا، والسودان، وطاجيكستان، وتايلاند، وتركيا.

وقال المهندس ثامر راشد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة للمعرض: «إن المشاركة القوية المرتقبة للشركات الخليجية في «سيال الشرق الأوسط» تعكس الأهمية الكبيرة التي يمثلها هذا المعرض للوفود التجارية للحصول على فهم أفضل لسوق الأغذية في الشرق الأوسط والإمكانات الكبيرة التي يوفرها في ظل ارتفاع الطلب على السلع الغذائية إضافة إلى تأثير العوامل الديموغرافية على الطلب. وسنواصل البناء على السمعة الطيبة التي اكتسبها المعرض على مدار دوراته السابقة».

وقالت جوان كوك، المديرة التنفيذية للمعرض: «يقدم «سيال الشرق الأوسط» منصة مثالية للتواصل مع مجموعة واسعة ومتنوعة من الشركات الإقليمية والعالمية العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات».