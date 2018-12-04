شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا والصين تتفقان على إلغاء جميع الرسوم الجمركية.. والأسواق تترقب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الخارجية الصينية، أمس الاثنين،: «إن الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، أصدرا توجيهات للمسؤولين المعنيين بالاقتصاد في البلدين؛ للعمل صوب إلغاء جميع الرسوم الجمركية؛ وذلك بعد اجتماع في الأرجنتين، اتفق خلاله الرئيسان على هدنة في الحرب التجارية بين بلديهما».

وقالت وسائل الإعلام الرسمية الصينية، أمس الاثنين،:«إن الهدنة، التي اتفقت عليها الصين والولايات المتحدة؛ قد تساعدهما على حل خلافاتهما بشكل ودي»؛ لكن أضافت:«إن تحسن العلاقات بشكل دائم؛ يعتمد على مدى «صدق» الولايات المتحدة».

كانت الصين والولايات المتحدة، قد اتفقتا على وقف فرض رسوم جمركية جديدة خلال محادثات جرت بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج في الأرجنتين؛ بعد تصاعد التوترات بينهما على مدى أشهر؛ بشأن التجارة وقضايا أخرى.

ووافقت الولايات المتحدة على عدم زيادة الرسوم الجمركية في أول يناير/‏كانون الثاني في حين وافقت الصين على شراء منتجات زراعية من المزارعين الأمريكيين فوراً.



واتفق الجانبان على هدنة تجارية لمدة 90 يوماً؛ لإتاحة الوقت؛ من أجل التفاوض بين أكبر اقتصادين في العالم، بشأن الخلافات التجارية بينهما، وعلى بدء مباحثات؛ بشأن كيفية حل قضايا تهم كلاً منهما؛ ومن بينها: حماية الملكية الفكرية، والحواجز التجارية غير الجمركية، والسرقة الإلكترونية.



وقال ستيفن أوكن كبير المستشارين في شركة «مكلارتي» ومقرها سنغافورة:«إنه سيتعيّن على بكين أن تعالج الشكاوى الأمريكية؛ حول إلزام الصين للشركات بنقل حقوق الملكية الفكرية؛ لكي تخفّض واشنطن رسومها».



وتندرج هذه المسألة في صلب تحقيق الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر؛ بموجب البند (301) من القانون التجاري الأمريكي، المتعلق بالملكية الفكرية.

وقال أوكن: إن «أي تحرّك يزيد من انفتاح الأسواق أو يؤمن تكافؤاً سيلقى بالتأكيد ترحيباً، ويمكن أن يؤدي إلى استمرار المحادثات».



وتابع: «لكن يجب افتراض أنه بالنسبة للرسوم القائمة والمقترحة؛ الهادفة إلى دفع الصين إلى معالجة الهواجس الأمريكية حول حقوق الملكية الفكرية؛ فإن وحده التحرك المرتبط مباشرة بذلك؛ سيؤثر مستقبلاً في الرسوم المفروضة، بموجب البند (301)».

وقالت صحيفة «تشاينا ديلي» الرسمية في مقال افتتاحي: «إنه على الرغم من أن «التوافق» الجديد يعد تطوراً يستحق الترحيب، ومنح الجانبين «متنفساً»؛ لحل خلافاتهما، فليس هناك «عصا سحرية» تسمح بإنهاء خلافاتهما فوراً».



وقالت: «في ضوء تعقد التفاعل بين الاقتصادين؛ سيظل باقي العالم يحبس أنفاسه».



وفي مقال منفصل نُشر، يوم الأحد، قالت وكالة «شينخوا» الصينية: إن التوافق الجديد:«يظهر أنه مادام الجانبان صادقين سيكون هناك مخرج».



ودعت الجانبين إلى «اتخاذ خطوات فورية»؛ لمعالجة المخاوف، وإعادة العلاقات التجارية والاقتصادية إلى مسارها الطبيعي؛ ولكنها حذرت من أن هناك«طريقاً طويلاً أمامهما يتعين عليهما قطعه قبل إمكان تحقيق أي شيء جوهري».



وقالت صحيفة «جلوبال تايمز» الشعبية الواسعة الانتشار، التي تصدرها صحيفة «الشعب» الرسمية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم: إنه يجب أن تتحلى توقعات الناس بالواقعية.



وقالت في مقال افتتاحي: «على الشعب الصيني أن يتذكر أن المفاوضات التجارية الصينية- الأمريكية متأرجحة. رؤية الصين الواسعة للإصلاح والانفتاح؛ تدرك أن بقية العالم يفعل الأمور بشكل مختلف».



وقال البيت الأبيض أيضاً إن الصين «مستعدة للموافقة» على صفقة لم تقرها من قبل؛ لاستحواذ شركة «كوالكوم» الأمريكية على شركة «إن.إكس.بي» الهولندية لأشباه الموصلات «إذا أعيد طرحها». ولم تشر وسائل الإعلام الرسمية الصينية بشكل يذكر لمسألة «كوالكوم»، التي لم يتناولها وزير الخارجية الصيني خلال مؤتمر صحفي في بوينس آيرس مساء السبت.



وفي يوليو/‏تموز تخلت «كوالكوم»، أكبر شركة في العالم لتصنيع رقائق الهواتف الذكية، عن صفقة بقيمة 44 مليار دولار لشراء «إن.إكس.بي»؛ بعد أن فشلت في الحصول على موافقة الجهات التنظيمية في الصين؛ لتصبح من الضحايا البارزين للخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أول أمس الأحد، إن الصين وافقت على«خفض وإلغاء» التعريفات الجمركية على السيارات الأمريكية لأقل من مستوى ال 40 % التي تفرضها بكين حالياً على المركبات الأمريكية الصنع.

وبعد يوم من دعوته والرئيس الصيني شي جين بينج إلى هدنة قال ترامب على «تويتر»: إن «الصين وافقت على خفض وإلغاء التعريفات على السيارات الواردة إلى الصين من الولايات المتحدة، التي تبلغ حالياً 40%». (وكالات)