شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة عجمان» تبحث التعاون مع «هايبرلوب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحثت غرفة تجارة وصناعة عجمان مع «شركة هايبرلوب لتكنولوجيا النقل»، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين ومناقشة آليات الشراكة الخاصة بتنظيم معرض مستقبل البناء الذي سيعقد في شهر مارس المقبل في إمارة عجمان، وذلك خلال لقاء مشترك ضم محمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع تنمية الاستثمار والأعمال بغرفة عجمان ورئيس اللجنة المنظمة لمعرض مستقبل البناء، والدكتور صبيح قاطع خصاف، المدير الهندسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة هايبرلوب لتكنولوجيا النقل، وبلال صابوني، الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الأمريكي، ونبيل غيث، الرئيس التنفيذي لشركة الحلول التسويقية الذكية.

ناقش اللقاء أهمية وآليات مشاركة شركة هايبرلوب لتكنولوجيا النقل في معرض مستقبل البناء، حيث أكد محمد الجناحي حرص غرفة عجمان على جذب الشركات المحلية والعالمية الرائدة والمتميزة في تنفيذ المشاريع الكبيرة وتوفير المنتجات للمدن الذكية والمستدامة للمشاركة في المعرض الذي تنظمه غرفة عجمان.

وأوضح أن المعرض سيسلط الضوء على التقنيات المتطورة والمبتكرة، والمباني الذكية والخضراء، وأنظمة الحماية، والاتصالات والتحكم وغيرها.