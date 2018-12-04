شكرا لقرائتكم خبر عن «ماركة» توضح نسب التصويت على قرارات «العمومية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أوضحت شركة «ماركة» القابضة، في بيان أمس نسب التصويت التي تمت للموافقة على قرارات الجمعية العمومية الأخيرة التي انعقدت الأسبوع الماضي، بحضور المساهمين، وفي مقدمتها خفض رأسمال الشركة، لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 450 مليون درهم، وضمّ الاجتماع خالد بن كلبان، رئيس مجلس الإدارة، وجمال الحاي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة خالد محمد الكمدة، ومحمد سيف الكتبي، وعبدالله حمد العواني.

وأقرت الجمعية العمومية للشركة، جميع القرارات المقترحة وفق ما يأتي: مناقشة التقرير المقدم من قبل الخبير المستقل، الذي تم تعيينه، بناءً على طلب المساهمين (نسبة الموافقة 81,22%)، وإبراء ذمة جمال الحاي وخالد المهيري عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/‏‏ كانون الأول 2017 (نسبة الموافقة 77,43%)، وإبراء ذمة مدقق الحسابات «برايس ووترهاوس كويرز» عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 (نسبة الموافقة 76,44%). وتمت كذلك، الموافقة على استمرار الشركة في مباشرة نشاطها بحسب المادة (302) من القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية (قانون الشركات) (نسبة الموافقة 92,33%)، وخفض رأسمال أسهم الشركة من 500 مليون إلى 49,87 مليون درهم (نسبة الموافقة 77,33%)، وتفويض مجلس إدارة الشركة وأي شخص يخولونه باتخاذ جميع الإجراءات والخطوات الضرورية لإنجاز عمليات خفض وزيادة رأس المال (نسبة الموافقة 78,51%).



وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع أكدت أنها ستقوم بالتحقق من دقة التصويت الإلكتروني على قرارات الجمعية العمومية لشركة «ماركة»، على الرغم من أن القرارات اتخذت بموافقة أكثر من ثلاثة أرباع النصاب الخاص بالعمومية، موضحة أنها ما زالت تدرس تقرير بيت الخبرة المكلف بمراجعة صفقات الاستحواذ الخاصة بالشركة قبل مايو 2017.

وقالت الهيئة في بيان نشرته على «تويتر»: إن القرارات التي اتخذت خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 29 نوفمبر 2018، كنتائج للتصويت الإلكتروني، قد تم الموافقة عليها بنسبة أعلى من ثلاثة أرباع النصاب الخاص بالجمعية وفقاً لنتائج التصويت المستلمة من سوق دبي المالي، وفقاً لنظام التصويت الإلكتروني الحديث الذي أتاح التصويت لكل المساهمين. وعلى الرغم من ذلك، فإن الهيئة ستقوم بفحص نتائج تلك القرارات والتحقق من دقة التصويت الذي تم.

وأضافت، أما فيما يتعلق بالتقرير الذي تم إعداده من قبل بيت الخبرة المكلف بمراجعة صفقات الاستحواذ التي قامت بها الشركة قبل مايو 2017، والذي تمت مناقشته خلال الاجتماع، فإنه لا يزال قيد المراجعة والدراسة من قبل الهيئة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج تلك الدراسة، علماً أن الهيئة لديها نظام تلقي الشكاوى المتاح للجميع على الموقع الإلكتروني.