شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ضغط سعر النفط سلباً على مستوى 52.60 ويحافظ على ثباته فوقه الآن، حيث يلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذا المستوى ليضيف مزيد من القوة إليه، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي بشرط الثبات فوق المستوى المذكور، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي المتوقع يصل إلى 57.46.

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