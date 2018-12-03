شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الذهب بالارتفاع ليقترب من مستوى 1238.30، وقد يضطر لبعض الانخفاض المؤقت بتأثير سلبية مؤشر ستوكاستيك قبل استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، مع التذكير بأن تجاوز الهدف المذكور سيدفع السعر نحو 1262.51 كهدف رئيسي تالي، بينما يحتاج السعر للثبات فوق 1208.40 لمواصلة الميل الصاعد المقترح.

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