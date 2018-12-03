شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج اليورو مقابل الدولار للانخفاض ومحاولة الاقتراب من هدفنا الأول المنتظر عند 1.1300، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً خلال الجلسات القادمة، معتمدين على الثبات دون مستوى 1.1443، إلى جانب فقدان مؤشر ستوكاستيك العزم الإيجابي بشكل تدريجي، مع التذكير بأن الهدف الممتد يصل إلى 1.1181.

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