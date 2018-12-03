شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الفضة للأعلى لها في أربعة أسابيع مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والشهر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة بقرابة الاثنين بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأعلى له منذ 13 من الشهر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تضمنت حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية في نيويورك.

في تمام الساعة 07:19 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 آذار/مارس القادم 1.78% لتتداول حالياً عند 14.47$ للأونصة موضحة الأعلى لها في أربعة أسابيع مقارنة مع الافتتاحية عند 14.34$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.27% إلى مستويات 97.01 مقارنة بالافتتاحية عند 97.13.

هذا وقد تابعنا حديث عضو اللجنة الفيدرالية و ريتشارد كلاريدا في مقابلة له على إذاعة وتليفزيون وكالة بلومبيرج الإخبارية، وذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية راندال كوارلز عن التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، وصولاً إلى تقديم عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون وليامز الملاحظات الافتتاحية لمؤتمر التطوير الهيكلي لسوق الخزانة الأمريكية.

وجاء ذلك قبل أن نشهد عن أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة الأمريكية والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى 55.3 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتوقعات عند 55.4 ومقابل 55.7 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقبل صدور قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي والتي أوضحت اتساعاً إلى 59.3 مقابل 57.7 في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات عند 57.5، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى 60.7 مقابل 71.6، أسوء من التوقعات عند 70.1، وبالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الإنفاق غلى البناء استقرار التراجع عند 0.1% خلال الشهر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.4%.

وصولاً إلى حديث عضوة اللجنة الفيدرالية لايل برينارد في مؤتمر التطوير الهيكلي لسوق الخزانة الأمريكية، ويأتي ذلك قبل ساعات من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة للكونجرس حيال التوقعات الاقتصادية، وحديثه عن الاقتصاد وأمريكا الريفية في الحدث السنوي لمجلس مساعدة الإسكان بحلول نهاية هذا الأسبوع في واشنطون.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا يوم أمس الأحد أصدر البيت الأبيض بياناً عن عشاء الزعماء في قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيريس، أوضح أن كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج ناقشوا مجموعة من القضايا المثيرة للجدل من بينها النزاع التجاري القائم بين بواشنطون وبكين، والذي ينذر بحرب تجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم.

وأفاد بيان البيت الأبيض بالأمس أن "الرئيس ترامب اتفق على أنه في الأول من كانون الثاني/يناير 2019 ستترك التعريفات على المنتجات الصينية التي تقدر بقمة 200$ مليار بمعدل 10 في المائة ولن يتم رفعها إلى 25 في المائة في ذلك التاريخ" وأنه خلال التسعين يوم التاليين سيواصل المسئولين الأمريكيين والصينيين التفاوض حول العديد من القضايا محل النزاع التجاري القائم وبالأخص نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية بالإضافة إلى الزراعة.

ونود الإشارة لكون توصل ترامب ونظيره شي جينبينج لهدنة تجارية لمدة ثلاثة أشهر سيواصل خلالها المسئولين الأمريكيين والصينيين مفاوضاتهم التجارية، قد أثقل بدوره على أداء الدولار الأمريكي الذي اعتمده المستثمرين مؤخراً كملاذ أمن، ويذكر أن العملة الخضراء فقدت جاذبيتها بشكل نسبي الأسبوع الماضي من جراء تسعير الأسواق لخطاب باول الأخيرة على أنه اعتدال محتمل في وتيرة تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

مع العلم أن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في السابع والثامن من تشرين الثاني/نوفمبر والذي تم الكشف عنه من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس الماضي، قد أفاد بأن هناك زيادة قريبة لمعدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية وأن صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي قد تناقشوا حول موعد وقف زيادة أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل مستقبلياً.