شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الجنية الإسترليني للأدنى له خمسة أسابيع أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والشهر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الملكية الجنيه الإسترليني في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد الأدنى لها منذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الملكي البريطاني ونظيره الاقتصاد الأمريكي والتي تضمنت تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حيال اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحديث أعضاء اللجنة الفيدرالية في نيويورك.

في تمام الساعة 06:43 مساءاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي 0.13% إلى مستويات 1.2733 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2748 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له في خمسة أسابيع عند 1.2699، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2825.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد البريطاني صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي أوضحت اتساعاً إلى ما قيمته 53.1 مقابل 51.1 في أيلول تشرين الأول/أكتوبر، متفوقة على التوقعات عند 51.6، بخلاف ذلك، فقد تابعنا أعرب رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنها ستظل في منصبها على مدار الأسبوعين المقبلان، موضحة أن هناك كم هائل من المهام التي تعمل لإنجازها وليس فقط اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كما نوهت ماي أن الناس يدعون لاستفتاء ثاني قبل أن نقوم بالاستفتاء الأول، مشيرة لدفع حزب العمال المعارض بخطة التقارب "نروينج"، ومضيفة دعونا ننهي الاستفتاء البرلماني في 11 من كانون الأول/ديسمبر الجاري على اتفاق خروج بريطانيا بشكل منتظم من الاتحاد الأوروبي، وذلك مع استبعادها حدوث استفتاء ثاني. ويذكر أن خطة التقارب تتضمن بقاء بريطانيا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية في حال خروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا حديث عضو اللجنة الفيدرالية ريتشارد كلاريدا في مقابلة له على إذاعة وتليفزيون وكالة بلومبيرج الإخبارية، وذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية راندال كوارلز عن التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في مجلس العلاقات الخارجية، وصولاً إلى تقديم عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون وليامز الملاحظات الافتتاحية لمؤتمر التطوير الهيكلي لسوق الخزانة الأمريكية.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دول صناعية في العالم مع صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة الأمريكية والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 55.3 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتوقعات عند 55.4 ومقابل 55.7 في تشرين الأول/أكتوبر.

وذلك قبل صدور قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي للشهر الماضي والتي أوضحت اتساعاً إلى ما قيمته 59.3 مقابل 57.7 في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 57.5، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى 60.7 مقابل 71.6 في تشرين الأول/أكتوبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 70.1.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الإنفاق غلى البناء والتي أظهرت استقرار التراجع عند 0.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.4%، وصولاً إلى حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد في مؤتمر التطوير الهيكلي لسوق الخزانة الأمريكية في نيويورك.