مجلة الشروق

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​أدى التوجه البرجماتي الذي سيطر على السياسة الروسية في أعقاب تفكك الاتحاد السوفييتي إلى إعادة إطلاق التعاون بين موسكو، وكل من بكين ونيودلهي على أسس مصلحية راسخة، والنمو المطرد لهذا التعاون واتساع مجالاته، على النحو الذي وطد أركان المثلث الاستراتيجي،«روسيا الصين الهند» «وهي المبادرة التي دعا إليها، وزير الخارجية الروسي الأسبق يفجيني بريماكوف عام 1998، مؤكدا ضرورة التنسيق والتعاون بين القوى الثلاث ، وبدأت الثلاثية لقاءاتها فعلياً على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الفترة من 2003 حتى 2005. وعكس اللقاء الدوري الخامس عشر في نيودلهي في 11 ديسمبر الماضي، عمق التفاهمات الاستراتيجية التي تطورت على مدى ما يزيد من عقد ونصف بين الدول الثلاث، ومدى التعاون الاستراتيجي بينهم في مختلف المجالات،