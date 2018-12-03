شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كيف نصب طارق موافى على البريطانيين؟.. برنامج "Watchdog" يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط برنامج "Watchdog" البريطانى الضوء على فساد رجل الأعمال طارق موافى، وتناول فى تقرير له شكاوى العملاء الذين لم يتسلموا أى من عربات "power off road" التى كان ينتجها فى بريطانيا.

وتناول البرنامج الأزمة التى بدأت عام 2006، بعدما تخلف موافى عن تسليم عملاء سددوا بالفعيل قيمة العربات، وفر عائداً إلى مصر، بعد تطور الأمر لنزاع قضائى.

وأشار البرنامج إلى أن هيئة معايير التجارة فى مدينة "سارى" البريطانية تلقت حينها أكثر من 2000 شكوى حول شركة للدراجات النارية power offroad R1. تم الحكم على مالك شريك من كوبثورن، ويدعى طارق موافى، بالسجن تسعة أشهر من قبل محكمة مقاطعة جيلدفورد. وقدمت زوجته "راوية" وابنه "آدم" تعهدات رسمية للمحكمة من خلال ممثل، إذ لم تحضر العائلة فى المحكمة لأنتقالهم إلى مصر.