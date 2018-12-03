خبراء يوضحون مدى تأثير خروج قطر من أوبك على أسواق النفط

توقع محللون اقتصاديون ألا يؤثر قرار قطر الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بصورة ملحوظة على سوق النفط العالمية ومصالح بقية دول التكتل.
وقالت يكاتيرينا غروشيفينكو، الخبيرة في مركز الطاقة التابع لكلية إدارة الأعمال "سكولكوفو" بموسكو، في حديث لوكالة "نوفوستي" اليوم الاثنين، إن "خروج قطر من أوبك لن يؤثر، على الأرجح، على هذه المنظمة، نظرا إلى تصريحات الجانب القطري بأنه سيواصل الالتزام بتعهداته خارج أوبك".
وأكدت الخبيرة الروسية أن زيادة قطر إنتاجها النفطي، إن قررت، لن يؤثر سلبا أيضا على السوق العالمية، مشيرة إلى أن...
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