التموين تتفق مع موردين للأرز الأبيض على خفض أسعارهم مقابل الدفع فوري

كتبت- شيرين صلاح:

قال مجدي الوليلي، رئيس لجنة تصدير الأرز في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات وصاحب شركة الوليلي لمضارب الأرز، إن هيئة السلع التمونية اتفقت مع موردين للأرز الأبيض على خفض أسعارهم مقابل تغير نظام الدفع لهم.

وبحسب الوليلي فإن الموردين وافقوا على تخفيض أسعارهم مقابل تغيير الهيئة نظام الدفع، إلى فوري بدلاً من دفع الثمن خلال 180 يومًا.

وخلال الشهر الماضي أرجأت وزارة التموين أول مناقصة عالمية لتوريد الأرز الأبيض منذ بداية العام الحالي، بسبب ارتفاع السعر الأرز.

وقال الوليلي لمصراوي اليوم إن هيئة...