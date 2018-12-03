شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة أمام الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والشهر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأدنى لها منذ 14 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تضمنت حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في نيويورك.

في تمام الساعة 05:33 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.39% إلى مستويات 1.1361 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1330 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1380، بينما حقق الأدنى له عند 1.1319، ويذكر أن الزوج اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1317 وافتتح تداولات هذا الأسبوع على فجوة صعريه صاعدة.

هذا وقد تابعنا عن رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو أسبانيا الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي أوضحت اتساعاً إلى ما قيمته 52.6 مقابل 51.8 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 51.5، وصدور قراءة المؤشر ذاته لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاد المنطقة والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى ما قيمته 48.6 مقابل 49.2 في تشرين الأول/أكتوبر، أسوء من التوقعات عند 48.9.

وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لكلاً من فرنسا وألمانيا واللتان أوضحتا اتساعاً إلى 50.8 في فرنسا وإلى 51.8 في ألمانيا مقارنة بالقراءة الأولية السابقة والتوقعات عند 50.7 و51.6 ومقابل 51.2 و52.2 في تشرين الأول/أكتوبر، كما أظهرت القراءة النهائية للمؤشر لمنطقة اليورو ككل اتساعاً إلى 53.1 مقارنة بالقراءة الأولية عند 51.1، متفوقة بذلك على التوقعات عند 51.6 ومقابل 51.1.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا حديث عضو اللجنة الفيدرالية ريتشارد كلاريدا في مقابلة له على إذاعة وتليفزيون وكالة بلومبيرج الإخبارية، وذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية راندال كوارلز عن التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في مجلس العلاقات الخارجية، وصولاً إلى تقديم عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون وليامز الملاحظات الافتتاحية لمؤتمر التطوير الهيكلي لسوق الخزانة الأمريكية.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دول صناعية في العالم مع صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة الأمريكية والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 55.3 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتوقعات عند 55.4 ومقابل 55.7 في تشرين الأول/أكتوبر.

وذلك قبل صدور قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي للشهر الماضي والتي أوضحت اتساعاً إلى ما قيمته 59.3 مقابل 57.7 في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 57.5، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى 60.7 مقابل 71.6 في تشرين الأول/أكتوبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 70.1.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الإنفاق غلى البناء والتي أظهرت استقرار التراجع عند 0.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.4%، وصولاً إلى حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد في مؤتمر التطوير الهيكلي لسوق الخزانة الأمريكية في نيويورك.