شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاديوم بأكثر من 2% للأعلى له على الإطلاق مع استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأعلى له في ثلاثة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم بما يفوق الاثنين بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد الأعلى لها على الإطلاق وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأعلى له منذ 13 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب الكشف عن بيانات القطاع الصناعي وحديث عضوة اللجنة الفيدرالية لايل برينارد في مؤتمر التطوير الهيكلي لسوق الخزانة الأمريكية في نيويورك.

في تمام الساعة 02:57 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاديوم 2.57% لتتداول حالياً عند 1,213.53$ للأونصة الأعلى لها على الإطلاق عند 1,217.00$ للأونصة، مقارنة مع الافتتاحية عند 1,186.10$ للأونصة، وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.14% إلى مستويات 97.01 مقارنة بالافتتاحية عند 97.13.

هذا وقد تابعنا حديث عضو اللجنة الفيدرالية و ريتشارد كلاريدا في مقابلة له على إذاعة وتليفزيون وكالة بلومبيرج الإخبارية، وذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية راندال كوارلز عن التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، وصولاً إلى تقديم عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون وليامز الملاحظات الافتتاحية لمؤتمر التطوير الهيكلي لسوق الخزانة الأمريكية.

وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة أكبر دولة صناعية في العالم والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 55.3 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتوقعات عند 55.4 ومقابل ما قيمته 55.4 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

ويترقب المستثمرين حالياً لما سوف تسفر عنه قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي للشهر الماضي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 57.5 مقابل 57.7 في تشرين الأول/أكتوبر، كما قد تعكس قراءة المؤشر المعهد ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 70.1 مقابل 71.6، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة الإنفاق على البناء والتي قد توضح ارتفاعاً 0.4% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيلول/سبتمبر الماضي.

كما تترقب الأسواق لحديث عضوة اللجنة الفيدرالية لايل برينارد في مؤتمر التطوير الهيكلي لسوق الخزانة الأمريكية، ويأتي ذلك قبل ساعات من شاهدة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة للكونجرس بعد غد الأربعاء حيال التوقعات الاقتصادية، وحديثه في نهاية الأسبوع الجاري عن الاقتصاد وأمريكا الريفية في الحدث السنوي لمجلس مساعدة الإسكان أيضا في واشنطون.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا يوم أمس الأحد أصدر البيت الأبيض بياناً عن عشاء الزعماء في قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيريس، أوضح أن كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج ناقشوا مجموعة من القضايا المثيرة للجدل من بينها النزاع التجاري القائم بين بواشنطون وبكين، والذي ينذر بحرب تجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم.

وأفاد بيان البيت الأبيض بالأمس أن "الرئيس ترامب اتفق على أنه في الأول من كانون الثاني/يناير 2019 ستترك التعريفات على المنتجات الصينية التي تقدر بقمة 200$ مليار بمعدل 10 في المائة ولن يتم رفعها إلى 25 في المائة في ذلك التاريخ" وأنه خلال التسعين يوم التاليين سيواصل المسئولين الأمريكيين والصينيين التفاوض حول العديد من القضايا محل النزاع التجاري القائم وبالأخص نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية بالإضافة إلى الزراعة.

ونود الإشارة لكون توصل ترامب ونظيره شي جينبينج لهدنة تجارية لمدة ثلاثة أشهر سيواصل خلالها المسئولين الأمريكيين والصينيين مفاوضاتهم التجارية، قد أثقل بدوره على أداء الدولار الأمريكي الذي اعتمده المستثمرين مؤخراً كملاذ أمن، ويذكر أن العملة الخضراء فقدت جاذبيتها بشكل نسبي الأسبوع الماضي من جراء تسعير الأسواق لخطاب باول الأخيرة على أنه اعتدال محتمل في وتيرة تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

مع العلم أن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في السابع والثامن من تشرين الثاني/نوفمبر والذي تم الكشف عنه من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس الماضي، قد أفاد بأن هناك زيادة قريبة لمعدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية وأن صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي قد تناقشوا حول موعد وقف زيادة أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل مستقبلياً.