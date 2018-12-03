شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر النص الكامل لتقرير " البنك المركزى " عن السياسة النقدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، عن "تقرير السياسة النقدية"، والذى ينشره ”الخليج 365” كاملًا ، ويرصد العديد من المؤشرات مثل معدل البطالة والنشاط الاقتصادى وغيرها من المؤشرات الاقتصادية التى ترصد الأداء المالى والنقدى للدولة.

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