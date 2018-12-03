وزير مالية فرنسا يؤيد خفض الضرائب لإرضاء "السترات الصفراء"

أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير على ضرورة الإسراع بخفض الضرائب في البلاد على حساب تقليص الإنفاق الحكومي العام، وذلك على خلفية احتجاجات "السترات الصفراء" ضد رفع أسعار الوقود.

وأشار لومير، في سياق مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، إلى أن ارتفاع الإنفاق العام يسبب تزايد الدين العام وبالتالي ارتفاع الضغط الضريبي على المواطن.

وأكد أن رفع الأجور يمثل "خطا أحمر" للحكومة، مشددا على وجوب "الإسراع بتخفيض الضرائب مما يتطلب التعجيل في تقليص الإنفاق الحكومي".

ووصف لومير الخطة بأنها "شرط لإخراج البلاد من عبء ديونها وضمان رخاء...