شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب بنحو 1% للأعلى لها في ستة أسابيع مع استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأعلى له في ثلاثة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب بما يفوق الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد الأعلى لها منذ 26 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي حينما حققت الأعلى لها منذ 13 من تموز/يوليو الماضي وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأعلى له منذ 13 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب حديث عضوة اللجنة الفيدرالية لايل برينارد في نيويورك.

في تمام الساعة 03:31 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 شباط/فبراير المقبل 1.08% لتتداول حالياً عند 1,239.30$ للأونصة موضحة الأعلى لها في ستة أسابيع مقارنة مع الافتتاحية عند 1,227.80$ للأونصة وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.14% إلى مستويات 97.01 مقارنة بالافتتاحية عند 97.13.

هذا وقد تابعنا حديث عضو اللجنة الفيدرالية و ريتشارد كلاريدا في مقابلة له على إذاعة وتليفزيون وكالة بلومبيرج الإخبارية، وذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية راندال كوارلز عن التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، وصولاً إلى تقديم عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون وليامز الملاحظات الافتتاحية لمؤتمر التطوير الهيكلي لسوق الخزانة الأمريكية.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دول صناعية في العالم مع صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة الأمريكية والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 55.3 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتوقعات عند 55.4 ومقابل 55.7 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وذلك قبل صدور قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي للشهر الماضي والتي أوضحت اتساعاً إلى ما قيمته 59.3 مقابل 57.7 في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 57.5، بينما أوضحت قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى 60.7 مقابل 71.6 في تشرين الأول/أكتوبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى 70.1.

وجاء ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر الإنفاق غلى البناء والتي أظهرت استقرار التراجع عند 0.1% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.4%، ويتطلع المستثمرين حالياً إلى حديث عضوة اللجنة الفيدرالية لايل برينارد في مؤتمر التطوير الهيكلي لسوق الخزانة الأمريكية في نيويورك،

ويأتي ذلك قبل ساعات من شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة للكونجرس بعد غد الأربعاء حيال التوقعات الاقتصادية، وحديثه في نهاية هذا الأسبوع في واشنطون عن الاقتصاد وأمريكا الريفية في الحدث السنوي لمجلس مساعدة الإسكان، مع العلم أنه قد يتم تأجيل شهادته إلى يوم الخميس إذا ما تم إقرار يوم الأربعاء عطلة رسمية حداد على رحيل الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا يوم أمس الأحد أصدر البيت الأبيض بياناً عن عشاء الزعماء في قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيريس، أوضح أن كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج ناقشوا مجموعة من القضايا المثيرة للجدل من بينها النزاع التجاري القائم بين بواشنطون وبكين، والذي ينذر بحرب تجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم.

وأفاد بيان البيت الأبيض بالأمس أن "الرئيس ترامب اتفق على أنه في الأول من كانون الثاني/يناير 2019 ستترك التعريفات على المنتجات الصينية التي تقدر بقمة 200$ مليار بمعدل 10 في المائة ولن يتم رفعها إلى 25 في المائة في ذلك التاريخ" وأنه خلال التسعين يوم التاليين سيواصل المسئولين الأمريكيين والصينيين التفاوض حول العديد من القضايا محل النزاع التجاري القائم وبالأخص نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية بالإضافة إلى الزراعة.

ونود الإشارة لكون توصل ترامب ونظيره شي جينبينج لهدنة تجارية لمدة ثلاثة أشهر سيواصل خلالها المسئولين الأمريكيين والصينيين مفاوضاتهم التجارية، قد أثقل بدوره على أداء الدولار الأمريكي الذي اعتمده المستثمرين مؤخراً كملاذ أمن، ويذكر أن العملة الخضراء فقدت جاذبيتها بشكل نسبي الأسبوع الماضي من جراء تسعير الأسواق لخطاب باول الأخيرة على أنه اعتدال محتمل في وتيرة تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

مع العلم أن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في السابع والثامن من تشرين الثاني/نوفمبر والذي تم الكشف عنه من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس الماضي، قد أفاد بأن هناك زيادة قريبة لمعدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية وأن صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي قد تناقشوا حول موعد وقف زيادة أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل مستقبلياً.

هذا وقد استقرت حيازات الذهب لدى صندوق إس-بي-دي-إر جولد ترست الذي يعد أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب يوم الجمعة الماضية لليوم الرابع على التوالي عند إجمالي 761.74 طن متري. ويذكر أن أسعار الذهب حققت الشهر الماضي ثاني مكاسب شهرية لها على التوالي بعد أن أنهت في تشرين الأول/أكتوبر أطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ أواخر عام 1996.