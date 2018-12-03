شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل نظر دعوى "الباحة" ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين حتى 7 يناير المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية عن تأجيل النظر في دعواها ضد رئيس مجلس الإدارة والأعضاء السابقين، حتى جلسة الإثنين الموافق 7 يناير 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الإثنين، ، بأنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية.

وكانت الشركة قد أعلنت، في 5 نوفمبر الجاري، عن فتح محكمة الاستئناف التجارية باب المرافعة بعد الاطلاع على الحكم الصادر في دعواها ضد رئيس مجلس الإدارة والأعضاء السابقين، وذلك في 12 نوفمبر الماضي، لرد المدعى عليهم على اللائحة الاعتراضية.

كذلك أعلنت الشركة، في مايو الماضي، عن قيامها بتقديم استئناف للمحكمة التجارية بجدة ضد قرار المحكمة برفض دعواها ضد رئيس مجلس الإدارة والأعضاء السابقين.

وأعلنت الشركة في منتصف أبريل الماضي عن إفادتها من مكتب محامي الشركة باستلامه نسخة من إعلام الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة والمتضمن رفض الدعوى المقامة من الباحة ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين.

وتجدر الإشارة إلى أن الباحة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 381.1 ألف ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي خسارة بلغ 259.5 ألف ريال في الربع المقابل من العام 2017، وهي نفسها الأرقام التشغيلية للشركة.

وعلى نحو آخر، ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 1672% إلى 10.3 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 581 ألف ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.