شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يعتمد مواعيد امتحانات نصف العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، مواعيد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، للعام الدراسي 2018-2019 والتي تبدأ في 23ديسمبر الجاري وتنتهي فى 23 يناير المقبل.

وأوضح دكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن المرحلة الابتدائية تبدأ يومي 26و27 ديسمبر للصف الثاني والثالث الابتدائي ومن 29 ديسمبر إلى 3 يناير للصفين الرابع والخامس الابتدائي.ومن 5 إلى 13 يناير للصف السادس الابتدائي.

وتبدأ امتحانات المرحلة الإعدادية يوم 2 وتستمر إلى 12يناير للصفين الأول والثاني الإعدادي، ومن 16 إلى 23يناير للصف الثالث الإعدادي وتنطلق امتحانات الفصل الأول للصف الأول والثاني الثانوي يوم 29 ديسمبر إلى23يناير المقبل.

وشدد اللواء مجدي الغرابلى محافظ مطروح، على ضرورة الانتهاء من المناهج المقررة قبل الامتحانات بوقت كاف، ومراجعتها مع الطلاب والالتزام بعدم الغياب بالمدارس قبل الامتحانات، مع ضرورة الالتزام بالمناهج المقررة خلال وضع أسئلة الامتحانات وفي مستوى الطالب المتوسط.

ووجه المحافظ بالانتهاء من كافة الاستعدادات بالمدارس للامتحانات، وتوفير سبل الراحة للطلاب والمراقبين خلال فترة الامتحانات، مشيراً إلى أنه تم مراعاة أيام الإجازات الرسمية للأخوة المسيحيين، خلال فترة الامتحانات، خاصة مع بداية العام الجديد.