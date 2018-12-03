شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 3 - 12 -2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 3-21-2018.

إيقاف تداول 11 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى جلوبال تليكوم القابضة، السويس للأسمنت، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، العبور للاستثمار العقارى، مصر الوطنية للصلب- عتاقة، الألومنيوم العربية، المجموعة المصرية العقارية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، العامة لمنتجات الخزف والصينى، بنك قناة السويس.

البورصة تخسر 9.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين العرب، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 9.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 735.386 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 183 مليون ورقة مالية بقيمة 997 مليون جنيه، جنيه عبر تنفيذ 23.4 ألف عملية لعدد 178 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 57.67% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 29.46%، والعرب على 12.87% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.69% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.30%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 178 ألف جنيه، 16.8 مليون جنيه، 169.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 91.8 مليون جنيه، 546 ألف جنيه، 94.2 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 12934 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2133 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.01% عند مستوى 12910 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.43% عند مستوى 672 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1681 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 473 نقطة.

وارتفعت أسهم 19 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 120 شركة، ولم تتغير مستويات 39 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- مصر الوطنية للصلب- عتاقة بسعر إغلاق 36.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.18%.

- المصرية للاتصالات بسعر إغلاق 12.280 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.59%.

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.368 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 2.22%.

- السويس للأسمنت بسعر إغلاق 12.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.73%.

- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 6.230 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.47%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 40.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.26%.

- جلوبال تليكوم القابضة بسعر إغلاق 3.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.76%.

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 133.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.31%.

- العبور للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 6.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.85%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى بسعر إغلاق 4.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.77%.