شكرا لقرائتكم خبر عن انرشيا تطلق مشروع عقارى جديد بغرب القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة إنرشيا، اليوم الاثنين، عن أحدث التفاصيل الخاصة بأحد مشاريعها للتنمية العقارية "چولز" والذي يقع في غرب القاهرة بأحد المواقع الاستراتيجية، التي تبعد 2 كيلو متر فقط عن الطريق الدائرى، و7 كيلو متر من محور 26 يوليو وما يقرب من 20-30 دقيقة عن وسط القاهرة.

ويضم المشروع 1150 وحدة سكنية تناسب كافة الاحتياجات حيث تنقسم ما بين شقق سكنية ووحدات مستقلة إلى جانب الفيلات و مركز خدمات، وتم بناء تلك الوحدات السكنية على مساحة 25% فقط من المساحة الكلية للأرض مما يسمح بإستغلال مساحات كبيرة للحدائق وتصميم الممرات الخضراء في جميع انحاء المشروع والتي توفر أفضل نمط للحياة.

ومن جانبه، قال ياسر درويش، مدير المشروع بشركة انرشيا للتطوير العقاري، إنه عندما قمنا بتطوير مشروع جولز كان الهدف هو خلق مجتمع مثالي للسكن، لذا قمنا بالعمل على تحقيق ذلك عبر تخصيص الجزء الأكبر من أرض المشروع للمساحات الخضراء المفتوحة، كما قمنا أيضًا بتوفير المرافق التي تتيح الفرصة للحصول على حياة صحية عبر ممارسة مختلف الأنشطة في أماكن مفتوحة.

وأضاف درويش، خلال مؤتمر صحفي، أن سعر الوحدات يتراوح بين 14 ألف جنيه للمتر للشقق السكنية، وتاون هاوس بسعر 5.6 مليون جنيه، وفيلل بسعر 7 ملايين جنيه مع فترة سداد 7 سنوات، متابعا أن السوق يحتاج إلى تسهيلات فى سداد الأقساط فى ظل الأوضاع الاقتصادية، وزيادة المعروض.

غير أنه أكد أن زيادة المعروض لا يعنى وجود فقاعة عقارية، والتى ربط حدوثها باستخدام مبالغ للتمويل العقارى، مضيفا أن مصر تزداد سنويا 2.5 مليون نسمة سنويا ونسبة كبيرة شباب أى أن السوق مازال يحتاج وحدات على مختلف شرائحها.