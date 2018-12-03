9.2 مليار تراجع في رأسمال السوقي للبورصة بنهاية تعاملات اليوم

كتب: عبدالعزيز المصري تراجعت مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم، نتيجة ضغوط بيعية من المتعاملين العرب، وفقد رأس المال السوقي بقيمة 9.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 735.386 مليار جنيه. وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 12934 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2133 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.01% عند مستوى 12910 نقطة. كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.43% عند مستوى 672 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1681 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 473...

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