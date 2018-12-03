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شكرا لقرائتكم خبر عن سيروس ساتالييت يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.42% بما يعادل -0.09 نقطة ، وذلك بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ونلاحظ بدء تكون تركيبة إيجابية على المدى القصير وهو نموذج الرأس والكتفين المقلوب .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط اختراقه للمقاومة 6.38 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 6.82 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح صعوده
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