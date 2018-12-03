شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون يعاود الارتفاع – تحليل – 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود السهم الارتفاع في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.72% بما يعادل 1.05 نقطة ، في ظل توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليستعد بذلك بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 148.14 .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 148.14 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 153.99 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد